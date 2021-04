Billie Jean King Cup, l'Italia chiamata alla sfida Romania

È il momnto dei play off della Billie Jean King Cup by BNP Paribas. La Nazionale italiana guidata da Tathiana Garbin scenderà in campo contro la Romania priva anche della Giorgi positiva al Covid.

Convocate: Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Bianca Turati. Le rumene che sulla carta sembrano più forti non avranno a disposizione le due top 100, Patricia Maria Tig e soprattutto la numero 3 al mondo Simona Halep.

Entrambe non prenderanno parte alla competizione per problei fisici.

OMNISPORT | 15-04-2021 11:22