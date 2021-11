Billie Jean King Cup: semifinali Russia-Stati Uniti e Australia-Svizzera

05-11-2021 01:08

Sono Russia-Stati Uniti e Australia-Svizzera le due semifinali della Billie Jean King Cup 2021. Nelle ultime sfide dei gironi eliminatori le aussie hanno conquistato il primo posto nel gruppo B sconfiggendo la Bielorussia per 2-1 trascinate nei due singolari da Storm Sanders e Alja Tomljanovic (fidanzata di Matteo Berrettini), le rossocrociate hanno battuto per anch’esse 2-1 la Repubblica Ceca con Belinda Bencic che ha avuto la meglio su Barbora Krejcikova per 7-6 6-4 dopo che Marketa Vondrousova aveva travolto 6-4 6-2 Viktorija Golubic, il punto decisivo è arrivato nel doppio con Jil Teichmann e Bencic che hanno rifilato un doppio 6-3 a Lucie Hradecka e Katerina Siniakova.

OMNISPORT