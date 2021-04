Blackout DAZN, l'ipotesi di un mese gratis per gli utenti

Alle scuse di DAZN si sono aggiunte anche quelle di Comcast Technology Solutions, partner esterno del gruppo britannico e indicato come responsabile del disservizio subito dagli utenti domenica scorsa. Un problema che ha impedito a una larga parte degli abbonati di vedere Inter-Cagliari e Verona-Lazio. “Eravamo in stretto contatto con loro mentre risolvevamo il problema ci scusiamo per tutti coloro che sono stati interessati”, è il messaggio riportato dall’agenzia Reuters.

Assemblea di Lega: la reazione al disservizio su Inter-Cagliari e Verona-Lazio

La questione non si chiude certo con un comunicato, poichè l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A proprio a DAZN impone e desta nuovi interrogativi che saranno oggetto di valutazione in Lega in un’assemblea convocata per deliberare sull’unica sala VAR ma che, come anticipa Repubblica, potrebbe toccare anche il tema. In questo vertice verranno chiesti lumi e informazioni sull’episodio.

Formalmente la questione non sarebbe all’ordine del giorno, ma i 4 club (Genoa, Sassuolo, Sampdoria e Crotone) che hanno votato contro l’assegnazione dei diritti a DAZN per il prossimo triennio 2021-2024, sono pronti a chiedere conto dell’accaduto. E, addirittura, secondo il Corsport, stando a indiscrezioni queste società sarebbero pronte a impugnare la delibera con cui è stata approvata l’assegnazione.

La lettera inviata a DAZN e il rimborso

Nella giornata di domenica, via Rosellini aveva già provveduto a inviare una lettera a DAZN per dare un riscontro formale sull’accaduto come successo in passato anche per Sky. Una procedura standard, che viene attivata per situazioni simili, quindi in caso di partite improvvisamente oscurate ad esempio, tanto che era già accaduto anche in passato, con DAZN ma anche, più indietro nel tempo, con Sky.

E le voci relative al risarcimento? Il rimborso per gli utenti, con ogni probabilità, dovrebbe profilarsi con un mese in più di abbonamento gratis per quanti avanzeranno richiesta. Nulla di ufficiale, ma se la richiesta formale della lega si palesasse anche nell’assemblea odierna, sarebbe la soluzione più prossima.

VIRGILIO SPORT | 13-04-2021 10:22