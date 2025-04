Blackout Spagna, Arnaldi e la folle telecronaca senza immagini da Madrid: un tennista bloccato in ascensore

Il retroscena sulla diretta Sky fatta solo con l'audio del giudice di sedia, le disavventure di Fernando Romboli e Storm Hunter e la battuta di Taylor Fritz.

La situazione adesso è tornata alla normalità, più o meno. In tutta la Spagna il servizio di fornitura elettrica è stato ripristinato al 99%, come indicato da una nota diffusa nelle primissime ore della mattinata dalla Rete Elettrica iberica. Ma nessuno dei coinvolti riuscirà a dimenticare facilmente la giornata surreale vissuta in occasione del blackout che ha paralizzato Spagna, Portogallo e, in parte, il sud della Francia. Elettricità assente e, con essa, tutta la tecnologia del 21mo secolo: telefoni, tv, internet, trasporti. Un salto nel buio, letteralmente, che ha bloccato quasi del tutto anche il Masters 1000 di Madrid.

Masters 1000 Madrid, la surreale partita tra Arnaldi e Dzumhur

Matteo Arnaldi è stato tra i pochi a non subire contraccolpi in seguito al blackout. Il sanremese ha fatto in tempo a piegare il bizzoso bosniaco Damir Dzumhur in due set, col match che si è chiuso “al buio” e che è stato raccontato su Sky e NOW dal tandem Federico Ferrero-Raffaella Reggi senza immagini a supporto. Come hanno fatto? L’ha svelato lo stesso Ferrero qualche ora dopo in diretta negli studi di Sky Sport 24. Il telecronista e la commentatrice tecnica hanno utilizzato una sorta di espediente, “sfruttando” il microfono ancora acceso del giudice di sedia e interpretando le reazioni del pubblico presente al campo 4.

La diretta senza immagini da Madrid: come hanno fatto a Sky

“Quando sono venute a mancare le immagini inizialmente abbiamo mandato in onda la fascia pubblicitaria per prendere tempo”, l’ammissione di Ferrero. “Al rientro avremmo dovuto chiudere la telecronaca, ma ci siamo resi conto che c’era l’audio del giudice di sedia che continuava a dare le variazioni di punteggio e abbiamo capito che la partita stava andando avanti. A quel punto, abbiamo deciso di divertirci e di sfruttare il momento: la partita coinvolgeva un giocatore italiano e il match era importante, in una situazione favorevole. Dopo tanti anni qualcosa si impara, l’orecchio ti dice tanto anche sul servizio dei giocatori: alla fine ci siamo un po’ arrangiati, ma siamo riusciti a documentare la vittoria di Arnaldi“.

Blackout, le disavventure di Storm Hunter e Fernando Romboli

Meno “divertente” è stata l’esperienza vissuta da altri tennisti a Madrid e in Spagna. Ad esempio Storm Hunter, doppista australiana che era stata eliminata dal torneo, è rimasta bloccata a lungo su un treno veloce tra Madrid e Barcellona e ha documentato il tutto su una story Instagram. Anche Fernando Romboli, doppista brasiliano con passaporto italiano, è rimasto bloccato ma in ascensore: pure per lui l’immancabile storia social. Mentre Taylor Fritz ha provato a dare un ironico suggerimento ai responsabili delle rete elettrica spagnola con un Tweet: “Avranno provato a staccare e riattaccare la spina?“. Humour inglese. Anzi, americano.