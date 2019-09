Blanca Fernandez Ochoa è morta: trovato il cadavere

Le speranze, già al lumicino, ora sono svanite. Blanca Fernández Ochoa è morta.

Il cadavere della più forte sciatrice spagnola di tutti i tempi, 56 anni, è stato ritrovato da una guardia civile fuori servizio nella mattinata di mercoledì sulla cima di La Peñota, a Cercedilla, presso Madrid. La notizia è stata confermata ai giornalisti dai due portavoce della polizia nazionale. La famiglia, che si trovava in una tenda nell’area di coordinamento del parcheggio di Las Dehesas, laddove era stata trovata l’auto della donna, è stata subito informata.

Di Blanca non si avevano più notizie dal 23 agosto, quando l’ex sciatrice era misteriosamente scomparsa nel nulla. La figlia aveva subito presentato denuncia per la scomparsa, ma le ricerche, alle quali hanno partecipato 100 agenti della polizia nazionale, centinaia di guardie civili, 25 vigili del fuoco, 60 volontari della protezione civile e 11 agenti della polizia locale, oltre a droni, elicotteri e cani addestrati, non sono purtroppo servite per restituire Blanca in vita alla famiglia.

L’area in cui è stato trovato il corpo è a circa due ore dal luogo in cui è stata trovata l’auto della Fernández Ochoa. Non sono ancora state chiarite le cause della morte. La zona di Las Dehesas è solitamente popolata da molte auto degli escursionisti, ma non c’è alcuna certezza sulle origini della tragedia.

Blanca Fernández Ochoa è stata la prima spagnola a vincere una medaglia olimpica ai Giochi Olimpici invernali, il bronzo nello slalom speciale conquistato ad Albertville 1992. Quattro le gare vinte in coppa del Mondo, una in slalom speciale e tre in gigante. Portabandiera della Spagna ai Giochi invernali di Sarajevo 1984 e Albertville 1992, Blanca era sorella di Francisco Fernandez Ochoa, a propria volta il primo spagnolo a vincere una medaglia alle Olimpiadi invernali, l’oro nello slalom speciale a Sapporo nel 1972. Per un amaro scherzo del destino, anche Francisco è morto a 56 anni, nel 2006, a causa di un tumore linfatico.

