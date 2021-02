Blocco delle retrocessioni, Sardara dice sì

A quasi un anno dall’interruzione del campionato 2019-2020 a causa dello scoppio della pandemia di Coronavirus il basket italiano è arrivato a metà percorso della nuova stagione.

La speranza è quella di riuscire a concluderla, anche se le difficoltà sono tante, di tipo economico e legate sempre all’elevato numero di positività.

A tale proposito si fa strada l’ipotesi di bloccare le retrocessioni anche per questa stagione. Uno scenario, questo, sul quale ha preso posizione anche il presidente della Dinamo Sassari Stefano Sardara, pur non essendo ovviamente coinvolto in prima persona.

Sardara era stato coinvolto in prima persona dal dirigente di Varese Toto Bulgheroni che ha rivelato a ‘La Prealpina’ il contenuto di una telefonata tra i due nella quale Sardara apriva al blocco.

“Confermo il contenuto della telefonata – ha dichiarato il presidente della Dinamo – In linea di principio sarei contrario, ma vista l’assurda stagione che stiamo vivendo e il progetto sulle licenze della LBA trovo tale ipotesi coerente”.

