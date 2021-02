Boakye finisce in Polonia: ufficiale la firma con il Gornik Zabrze

Dopo aver conquistato il campionato serbo a suon di gol, Richmond Boakye ha scelto un’altra meta dell’est Europa per proseguire la propria carriera: la Polonia, più precisamente il Gornik Zabrze.

L’ex attaccante tra le altre di Juventus, Sassuolo, Genoa e Atalanta ha firmato con il club dell’Ekstraklasa un contratto fino a fine stagione. La sua ultima esperienza alla Stella Rossa lo ha reso uno ‘specialista’ nei campionati europei di secondo piano.

Il classe 1993 a Belgrado è sempre andato in doppia cifra, eccezion fatta per l’ultimo anno e mezzo. Ha chiuso la sua esperienza con 104 presenze e 60 gol. In mezzo, anche una parentesi allo Jiangsu Suning.

In precedenza Boakye aveva segnato anche quattro gol in Serie A tra Atalanta e Genoa, mentre in Serie B ha giocato quasi 100 partite, con 25 reti tra Latina e Sassuolo. Cresciuto nel vivaio del ‘Grifone’, il suo cartellino è stato anche di proprietà della Juventus, con la quale però non ha mai esordito, ma si è limitato ad una presenza in panchina.

La sua prossima tappa sarà a Zabrze, in una delle squadre più titolate della Polonia, che ha anche disputato una finale di Coppa delle Coppe nel 1970 (persa col Manchester City).

Per il Gornik l’arrivo di Boakye è un colpo di altissimo profilo, come ha sottolineato il presidente Dariusz Czernik al sito ufficiale del club.

“Abbiamo alle spalle intensi giorni di trattativa, che sono andati bene. Inutile dire che portare qui giocatori come Boakye non è la normalità per noi. Posso dire che dal 1989 non abbiamo mai avuto un giocatore con il curriculum come il suo. La sua decisione di venire qui è stata anche grazie alla sua fidanzata, che ha studiato in Polonia per diversi mesi”.

OMNISPORT | 10-02-2021 18:54