BoboTV, Adani si prepara a Ucraina-Italia e rilancia la sfida a Vieri: “Nessuno può fermarci”

Continua la polemica a distanza tra Daniele Adani e Christian Vieri con l’opinionista Rai che dalla Germania dove seguirà Ucraina-Italia fa capire di essere pronto a lanciare il suo nuovo progetto con Ventola e Cassano

20-11-2023 15:49

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Le polemiche seguite alla “scissione” della BoboTV non si fermano. Christian Vieri qualche giorno fa ha deciso di fornire la sua versione della storia con una serie di scritti pubblicati in una storia su Instagram, mentre i tre “esuli” Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano sembrano pronti a intraprendere un nuovo percorso che però non è stato ancora spiegato o rivelato.

Adani: “Nessuno può fermarci”

Daniele Adani è stato quello del gruppo che nelle ultime settimane si è esposto in più occasioni, ora arriva un’altra storia su Instagram nel corso della quale il commentatore Rai sembra mandare un altro messaggio indiretto a Christian Vieri. L’ex giocatore ha usato i social per mandare il suo messaggio, dopo un allenamento da Colonia a poca distanza da Leverkusen dove stasera l’Italia di Spalletti affronta l’Ucraina alla ricerca di un pass per Euro 2o24.

“Avanti trovatemene uno che può fermarci, nessuno può impedire che il nostro percorso vada avanti, la nostra creatività non si spegnerà mai, il nostro amore per quello che facciamo si rinnova quotidianamente, si alimenta del bene che genera altro bene, e le nostre passioni hanno appena cominciato ad esprimersi. E la destinazione è ancora lontana”.

La rivelazione di Corona

Della separazione della BoboTv si sta dicendo e scrivendo di tutto, le ultime informazioni arrivano da Fabrizio Corona che dopo lo scandalo scommesse si è buttato a capofitto anche su questa storia. Attraverso il suo portale Dillinger News, il re dei paparazzi ha rivelato che la quinta persona (un riferimento ad una frase pronunciata da Adani) che avrebbe portato alla rottura si chiama Valentina Cammarata ed è la manager di Bobo Vieri e della moglie Costanza Caracciolo.

Adani, Ventola e Cassano: quale sarà il prossimo passo

Mentre Vieri ha ripreso immediatamente il suo programma sulla BoboTv lanciando anche un nuovo format; Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano non hanno rivelato ancora le loro prossime mosse. Di certo dopo il successo che il programma ha avuto sui social i tre non hanno intenzione di starsene in disparte e la campagna mediatica via social di Adani ne è la dimostrazione. Ma al momento nonostante a parte qualche dichiarazione, i tre non hanno ancora dichiarato quali sono le loro intenzioni.

BoboTV: la versione di Christian Vieri