Calciomercato Verona, arriva Boetius: il presidente Setti piazza il colpo e risponde agli ultras

Nei giorni scorsi i tifosi dell’Hellas avevano protestato per la campagna acquisti invitando il numero uno del club a tirare fuori “i schei”: la risposta con l’ingaggio dell’attaccante olandese

16-08-2023 12:47

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Setti, tira fuori “i schei”: pochi giorni fa i tifosi del Verona erano stati più che chiari nella loro contestazione al presidente dell’Hellas, accusato di non investire per rafforzare la squadra nonostante gli ottimi risultati della campagna abbonamenti. Setti, però, ha risposto: è quasi conclusa la trattativa per Jens Paul Boetius, attaccante olandese in arrivo a parametro zero.

Verona, la contestazione dei tifosi al presidente Setti

“11.550 abbonati: Setti barucon, fora i schei!”. Con questo striscione esposto prima della sfida di Coppa Italia contro l’Ascoli i tifosi del Verona avevano manifestato tutto il loro disappunto per la campagna acquisti condotta dalla società gialloblù. La contestazione dei supporter dell’Hellas era rivolta al presidente Setti, accusato di non aver investito sul mercato nonostante una campagna abbonamenti di successo. A Ferragosto, però, è arrivata la risposta di Setti.

Verona a un passo dall’attaccante Boetius

Secondo quanto pubblicato da L’Arena, infatti, il Verona è ormai a un passo dall’ingaggio di Jens Paul Boetius, 29enne attaccante olandese con importanti esperienze in Eredivisie e in Bundesliga. Setti è vicino a concludere la trattativa con l’entourage del giocatore, attualmente svincolato dopo la sua ultima esperienza in Germania, all’Hertha Berlino. Boetius arriverebbe dunque a parametro zero.

Chi è Boetius, prossimo attaccante del Verona

Nato a Rotterdam nel 1994, Boetius ha iniziato la sua carriera nel Feyenoord, club del quale è diventato un punto fermo dopo un paio di esperienze non esattamente fortunate all’estero, in Svizzera al Basilea e in Belgio al Genk. Attaccante esterno, seconda punta o trequartista, Boetius ha vissuto la sua migliore stagione nel 2017/18, quando firmò 6 gol e 8 assist in Eredivisie con la squadra di Rotterdam: complessivamente nel campionato olandese vanta 24 reti in 109 presenze. Nell’estate 2018 il trasferimento al Mainz, in Germania, poi nell’estate 2022 quello all’Hertha Berlino: complessivamente Boetius ha segnato 12 reti e firmato 22 assist in 143 presenze in Bundesliga.