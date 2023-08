Calciomercato: ultime due settimane, tutti i colpi ancora possibili in A

Il primo settembre 2023 alle 20 si chiude la finestra estiva di trattative: i possibili colpi finali. Tutti i nomi ancora in ballo per le big del campionato di serie A.

16-08-2023 12:34

Che il giornalismo sarebbe stato la mia vita l’ho capito in terza elementare, quando presi molto seriamente la realizzazione del giornalino di classe. Il sogno ha superato ogni immaginazione quando sono entrato negli stadi che vedevo in tv per intervistare idoli e futuri campioni. Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

Calciomercato, rush finale in Serie A. Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e Lazio, ma non solo: l’inizio del campionato è ormai alle porte ed entrano nel vivo anche le trattative per definire gli organici prima di lasciare spazio solo al calcio giocato.

Operazioni in entrata e in uscita viaggiano di pari passo, ma ad alimentare i sogni dei tifosi sono soprattutto i potenziali acquisti. Le lancette dell’orologio corrono verso le 20 del primo prossimo primo settembre quando calerà il sipario sulla finestra estiva e i supporter sperano nel classico botto finale.

Calciomercato Juve e Inter: le ultime

La Juve è tornata alla carica per Berardi. I bianconeri sono stati proprietari della metà del cartellino di Berardi fino al 2015 quando il Sassuolo lo ha rilevato diventandone proprietario in pieno. Giuntoli vuole Berardi per dare imprevedibilità all’attacco “costringendo” Allegri a trovare delle varianti al 3-5-2 per metterlo in condizioni di esprimersi al meglio.

Sponda Inter, si è consumato il ritorno dopo 14 anni il ritorno di Arnautovic mentre per Samardzic è arrivato il momento del dentro o fuori dopo il braccio di ferro con l’entourage del calciatore dell’Udinese. Resta alla finestra Fabbian, destinato ai friulani, ma che potrebbe essere dirottato tra le file di Bologna, Genoa o Frosinone.

Napoli e Milan, il punto sul mercato

Il Napoli è a un passo da Veiga, centrocampista del Celta Vigo: c’è l’intesa con il giocatore, manca quella con il club spagnolo allenato da Benitez, che chiede una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Intanto, Zielinski è chiamato a sciogliere le riserve sul suo possibile trasferimento in Arabia Saudita.

Il Milan è sulle tracce del difensore centrale argentino classe 2002 Pellegrino, di proprietà dell’Atletico Platense. L’alternativa è il greco classe 2003 Koulierakis, greco del 2003 del Paok Salonicco: richiesti 10 milioni di euro ai rossoneri.

Roma, Lazio e Atalanta al rush finale di mercato

La Roma ha consegnato a Mourinho in centrocampisti Sanches e Paredes, presi dal Paris Saint-Germain. Per l’attacco piaccono Marcos Leonardo e Zapata, ma restano calde anche le piste che portano a Broja del Chelsea (piace anche al Milan) e William José del Betis Siviglia.

La Lazio lavora per la cessione al Paok Salonicco di Marcos Antonio e punta Lloris per la porta. L’ex capitano della Francia, sostituito da Vicario, rappresenterebbe più di una semplice alternativa a Provedel. Proposto un contratto biennale

Non sta a guardare l’Atalanta: fatta per il prestito dal Milan di De Ketelaere, stretta finale per Holm dello Spezia.