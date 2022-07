13-07-2022 10:49

Passi avanti per riempire un buco importante. Dopo la cessione di Aaron Hickey agli inglesi del Brentford il Bologna ha bisogno di un sostituto all’altezza per la corsia sinistra, in grado di dare sicurezza sia in difesa che nella fase offensiva orchestrata da Sinisa Mihajlovic. Alcuni nomi presentati sul piatto dei felsinei, ma su tutti quello di Andrea Cambiaso sembra essere quello giusto per rimpiazzare lo scozzese.

Il terzino sinistro classe 2000 è da poco un nuovo giocatore della Juventus, che ha concluso l’affare direttamente con il Genoa che riceverà oltre a una parte economica anche il cartellino del difensore centrale Dragusin. Le intenzioni dei bianconeri sono però di girare Cambiaso in prestito sempre in Serie A e dopo l’accostamento alla Salernitana c’è stato un sorpasso da parte del Bologna, che in questo modo andrebbe a sostituire lo stesso Hickey in una posizione del campo che ha bene ai rossoblù nella passata stagione. Prima le visite mediche al J-Medical per Cambiaso e poi si potrà procedere alle trattative per il prestito.

