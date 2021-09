Bologna, Arnautovic: "Accoglienza fantastica"

Marko Arnautovic è il nuovo centravanti del Bologna di Sinisa Mihajlovic, squadra che vuole continuare a crescere nonostante un inizio di stagione difficile. Il nuovo bomber rossoblu ha parlato del suo arrivo in città ai microfoni di Laola1:

“L’accoglienza in città fu una cosa fantastica, rimasi estremamente sorpreso e spesso ho ringraziato i tifosi per questo. Il progetto del club mi è piaciuto subito. Poi volevo avvicinarmi di nuovo alla mia famiglia, visto che in Cina non poteva venire. Stare lontani per troppo tempo era impossibile. Ora viviamo tutti insieme e dunque è tutto più facile. Ringrazio lo Shanghai ma è stato bello tornare vicino a casa. Volevo tornare a giocare in un campionato di livello e il Bologna ha fatto di tutto per prendermi. Vogliamo provare a entrare nella top 10 del campionato, stiamo lavorando a questo obiettivo”.

OMNISPORT | 03-09-2021 15:23