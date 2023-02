Si allungano le tempistiche di rientro per il bomber di mister Thiago Motta

20-02-2023 18:03

In casa Bologna, ripresi a Casteldebole gli allenamenti all’inizio della settimana che porterà alla partita interna contro l’Inter, in programma domenica 26 febbraio al Dall’Ara alle 12,30: per i rossoblù, reduci dal successo di Genova contro la Sampdoria, attivazione atletica e partitella insieme ai ragazzi della Primavera. Stefan Posch si è allenato regolarmente con i compagni. Adama Soumaoro, Nicola Sansone e Joshua Zirkzee hanno svolto una seduta differenziata, terapie per Kevin Bonifazi.

In seguito ad un risentimento accusato nei giorni scorsi, invece, Marko Arnautovic è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’otturatore esterno dell’anca destra, con tempi di recupero di circa due settimane.