Bologna, Arnautovic: "Avevamo bisogno di punti"

23-10-2022 19:35

Il centravanti del Bologna Marko Arnautovic, autore di uno dei due gol coi quali i felsinei hanno battuto il Lecce, ha parlato subito dopo la fine della partita. Queste le sue parole:

“Per noi è un giorno particolare. Abbiamo perso parecchi punti in queste prime gare, avevamo necessità di punti e da qui riparte la nostra annata. Cerco sempre di dare tutto per questa squadra. Oggi abbiamo giocato da squadra. Questa è la squadra che Thiago Motta ha in mente, può insegnarci tanto, passo dopo passo faremo sempre meglio. La classifica marcatori non ha un significato speciale per me, non la guardo e non mi interessa. Penso solo alla squadra”.