Bologna, Bonifazi operato: fuori 3-4 settimane

Kevin Bonifazi ieri è stato operato in artroscopia al ginocchio destro e i tempi di recupero sono stimati in 3-4 settimane. Lo ha fatto sapere il Bologna nel report sull’allenamento di oggi, a due giorni dalla partita di campionato contro l‘Udinese.

Oggi la seduta dei rossoblù è stata interamente tattica, con diverse prove di conclusioni a rete. Hanno svolto solamente terapie Lorenzo De Silvestri e Marko Arnautovic, che non ci saranno quindi contro i friulani; seduta differenziata invece per Roberto Soriano e Joshua Zirkzee. Ci sono dunque diversi problemi di formazione per l’allenatore dei felsinei.