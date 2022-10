Bologna, Cambiaso potrebbe tornare alla Juventus già a gennaio

19-10-2022 13:52

“Andrea Cambiaso potrebbe fare ritorno alla Juventus già a gennaio“. A dare il “la” all’ipotesi di mercato, Tuttosport, che scrive: “Il terzino sinistro classe 2000 in prestito al Bologna sta giocando sempre in maglia rossoblù. E se Massimiliano Allegri si troverà in emergenza lungo gli esterni nelle prossime settimane, allora non è escluso che il ds bianconero richiami Cambiaso alla Continassa già prima degli accordi di giugno“.

Cambiaso, cresciuto nel Genoa e punto fermo anche della nazionale Under 21, è tra le grandi promesse su cui la Juventus punta molto. Con la parabola discendente ormai palese di Juan Cuadrado e Alex Sandro ormai palese, il reparto terzini oggi necessita di un maquillage che l’anno prossimo diventerà obbligatorio.