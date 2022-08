30-08-2022 13:30

Sinisa Mihajlovic chiede un difensore centrale per il suo Bologna. I rossoblù sono a caccia di un rinforzo ulteriore per la retroguardia e la lista, al momento, può contare su diversi profili. Tra tutti in pole c’è il centrale belga Brandon Mechele, attualmente in forza al Club Brugge e con un contratto in scadenza nel 2023, ma gli emiliani studiano già delle possibili alternative.

Con Mechele in cima alla lista non è però tramontata la pista che porta al greco Pantelis Chatzidiakos, classe 1997 già sondato da giorni dai dirigenti del Bologna. L’AZ Alkmaar ha aperto la possibilità di trattativa, ma nelle gerarchie è stato sorpassato al momento da Mechele. Occhi puntati anche sull’ex Udinese William Troost-Ekong, da due stagioni in forza al Watford in Inghilterra, e su Becir Omeragic dello Zurigo, calciatore svizzero fresco di campionato vinto in patria. La lista è lunga e nelle prossime ore il Bologna tirerà le proprie conclusioni per il nuovo difensore centrale.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE