Bologna: con la Juventus assenti Arnautovic, Sansone e Soriano

Tre giocatori di peso non sono tra i convocati di Thiago Motta per la partita contro i bianconeri di domani sera alle 20:45

29-04-2023 12:50

Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera, al Dall’Ara, contro la Juventus. C’è Cambiaso, ma mancano tre giocatori importanti come Arnautovic, Soriano e Sansone. I rossoblù vogliono continuare nella loro ottima stagione e affrontano un team che invece sta faticando parecchio in questo ultimo mese.

Ecco l’elenco completo di chi c’è domani alle 20:45 sul versante felsineo:

Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Zirkzee.