Bologna, Di Vaio: “Dobbiamo pensare e giocare da squadra”

18-10-2022 14:57

Nella giornata di lunedì si è tenuta l’inaugurazione a Bologna del Polo Accoglienza e Servizi Solidali “Bimbo Tu”, e non è voluto mancare all’evento Marco Di Vaio.

Il direttore sportivo ha parlato della situazione che ad oggi ha visto la squadra bolognese raccogliere solo 7 punti in 10 partite. “Contro il Napoli si è visto un gruppo, abbiamo giocato e pensato da squadra ed è così che dobbiamo fare, rimanere uniti per superare le difficoltà è il mantra di Thiago Motta, lo ripete sempre”. “Bisogna migliorare su tanti aspetti, è vero – prosegue il Di Vaio – ma alla base deve esserci uno spirito di gruppo, solo così potremo fare i punti che ci tireranno fuori da questa posizione in classifica”.