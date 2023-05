Bologna, Dominguez: “Non cerchiamo scuse”

Il centrocampista del Bologna a Dazn: “Una sconfitta come questa fa male, con Motta siamo migliorati tanto”

05-05-2023 11:57

Al termine della sconfitta contro l’Empoli per 3-1, il centrocampista del Bologna Nicolas Dominguez, ai microfoni di Dazn, ha commentato la gara.

Ecco le parole del giocatore di Thiago Motta: “Sicuramente prendere un gol a partita appena iniziata non ci ha aiutati, ma non cerchiamo scuse. Una sconfitta come questa fa male perché siamo scesi in campo con la motivazione dell’ottavo posto e non abbiamo mai mollato, anche se quando a pochi minuti dalla fine sei sotto 3-0 diventa difficile. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e dimostrare che siamo maturi”.

Conclude poi il giocatore del Bologna: “Veniamo da sei mesi bellissimi e vogliamo fare bene nelle cinque gare che ci rimangono, da qui a fine campionato non possiamo più sbagliare. Con Motta siamo migliorati tanto, siamo maturati nella mentalità e questa partita, così come quella col Verona, l’abbiamo persa noi. Quando giochiamo con le big facciamo bene, ma dobbiamo giocare così con tutte le squadre, già dalla prossima trasferta di Sassuolo”.