Bologna-Fiorentina, moviola: rigore negato e gol dubbio, rabbia viola

La prova dell’arbitro Chiffi al Dall’Ara analizzata ai raggi X, il fischietto patavino ha ammonito cinque giocatori, decisivo l’intervento del Var

15-02-2024 06:09

Tornato ad arbitrare in A in Torino-Salernitana, dove se l’è cavata bene dopo qualche gara nel purgatorio della B, Daniele Chiffi – prescelto da Rocchi per il recupero della 21esima giornata di serie A tra Bologna e Fiorentina – sta vivendo una stagione un po’ altalenante ma come se l’è cavata ieri al Dall’Ara?

I precedenti di Chiffi con Fiorentina e Bologna

Chiffi aveva già diretto due gare dei viola in questa stagione: Udinese-Fiorentina, finita 0-2 e Fiorentina-Juventus, 0-1. Con lui il bilancio complessivo è di tre vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Erano otto i precedenti di Chiffi con il Bologna e con uno score di una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte. L’ultimo risale a Bologna-Venezia 0-1 del 21 novembre 2021. aveva vinto soltanto una volta, ovvero contro il Benevento per 0-1 nell’oramai lontano 2017 (quando sostituì Calvarese a causa di un infortunio).

Chiffi ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Di Gioia, con la Ferrieri Caputi come IV ufficiale, Doveri al Var e Sozza all’Avar l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Freuler, Posch (B), Milenkovic, Biraghi, Beltran (F).

Bologna-Fiorentina, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 16’ proteste della Fiorentina per un rigore chiesto durante una mischia in area: per Chiffi non c’è fallo di mano ma fallo di Ranieri. Al 37’ annullato un gol al Bologna: sulla punizione di Orsolini non è certo se Posch tocchi o meno la palla partendo da posizione di fuorigioco. il Var richiama l’arbitro Chiffi al monitor per valutare se la posizione di fuorigioco di Posch impatti sull’azione. La decisione è quella di annullare la rete. Appena sufficiente la prova di Chiffi in Bologna-Fiorentina.