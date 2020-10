Bologna, grave infortunio per Santander

Il 2-0 alla Reggina porta il Bologna al prossimo turno di Coppa Italia contro lo Spezia, e questa è la buona notizia. La cattiva è che la sfida giocata martedì pomeriggio costringerà Federico Santander a rimanere lontano dai campi di gioco per parecchio tempo: 4 mesi. “Nella giornata di martedì – si legge infatti sul sito ufficiale del Bologna – Federico Santander sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro, dall’equipe del prof. Marcacci alla clinica Toniolo. I tempi di recupero sono di circa 4 mesi”.

Santander si è infortunato sul finire del primo tempo della gara vinta al Dall’Ara contro i calabresi. E nell’intervallo è stato costretto ad alzare bandiera bianca, venendo sostituito da Barrow. In un primo momento la speranza del Bologna era quella di un forfait minimo, magari contro il Cagliari nella sfida di domenica, ma la realtà è ben più cruda.

Il rientro in campo di Santander, in sostanza, è in programma per il 2021. Per fine febbraio, per la precisione, se i tempi di recupero saranno rispettati. Un guaio per Mihajlovic, che perde una delle proprie pedine offensive.

Fino a questo momento, in realtà, Santander è sceso in campo appena per 4 spezzoni di partita contro Milan, Parma, Sassuolo e Lazio. La Coppa Italia poteva rappresentare la sua chance di mettersi in mostra agli occhi dell’allenatore. E invece, nulla è andato per il verso giusto.

29-10-2020