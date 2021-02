Bologna: i convocati di Mihajlovic contro il Benevento

Al termine della consueta conferenza stampa pre match, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Benevento dell’ex Inzaghi.

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico serbo che deve rinunciare al lungodegente Santander e alla non perfetta forma fisica di Medel e Faragò. Non convocato nemmeno il centrocampista Svanberg che è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo.

Questo l’elenco dei 23 ufficiali:

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano.

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato

OMNISPORT | 11-02-2021 14:31