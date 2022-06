Bologna: idea Zurkowski per il centrocampo

27-06-2022 13:49

Uno dei reparti in cui intende intervenire il Bologna è il centrocampo. Tanto dipenderà dall’eventuale cessione di Mathias Svanberg che non ha voluto rinnovare con il club felsineo il suo contratto e che quindi è sul mercato. Tante squadra hanno chiesto informazioni sul centrocampista svedese, ma per adesso nessuna ha affondato il colpo vincente.

Per questo motivo, visto la probabile partenza, il Bologna cerca di cautelarsi muovendosi per trovare il sostituto giusto. Nelle ultime ore da Casteldebole sembra essere filtrata la notizia che il club rossoblù si sia messo sulle orime di Szymon Zurkowski che dopo un anno di prestito all’Empoli è tornato alla base, alla Fiorentina.

L’Empoli sta comunque trattando con Pradé & Co. per cercare di riacquistare il polacco, ma Sartori non molla la presa visto che lo voleva già all’Atalanta pochi mesi fa. Nonostante l’ottimo campionato fatto in azzurro, la Fiorentina sembra comunque disposta a far partire Zurkowski, che adesso è seguito da vicino anche dagli emiliani.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE