Bologna-Inter, moviola: focus sul rigore non concesso ai rossoblù

La prova dell’arbitro Pairetto al Dall’Ara analizzata ai raggi X, il fischietto piemontese ha ammonito tre giocatori in tutto, di cui due del Bologna

10-03-2024 05:52

Reduce da due prove sufficienti ma tra luci e ombre e con qualche protesta (Empoli-Fiorentina e Cagliari-Napoli), Luca Pairetto è stata la scelta di Rocchi per Bologna-Inter, gara di fascia A. Severità e durezza (anche verbale) coi calciatori sono tra le caratteristiche del fischietto di Pinerolo noto per la sua fermezza e la sua affidabilità ma come se l’è cavata ieri al Dall’Ara?

I precedenti di Pairetto con Bologna e Inter

Erano 16 i precedenti del Bologna con Pairetto con 8 vittorie rossoblù, 3 pareggi e 5 sconfitte. Ultimo precedente Bologna-Milan 0-2 dell’agosto 2023. 10 invece i precedenti con l’Inter con 7 vittorie interiste, 1 pareggio e 2 sconfitte. Ultimo precedente Inter-Monza 0-1 del 15 aprile 2023. L’arbitro ha già diretto in passato una sfida tra Inter e Bologna, era il 5 luglio 2020 e i rossoblù passarono a San Siro 1-2

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini, con Rapuano IV uomo, Mazzoleni al Var e Mariani all’Avar, l’arbitro ha ammonito 3 giocatori di cui uno della squadra di Inzaghi: 25’ pt Zirkzee (B), 3’ st Freuler (B), 41’ st Klaassen (I).

Bologna-Inter, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 51’ contrasto in area di rigore tra Dumfries e Kristiansen: per Pairetto però è un normale scontro di gioco, spalla contro spalla. Niente rigore. Corrette le tre ammonizioni in Bologna-Inter.