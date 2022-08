Bologna, Jhon Lucumì è ufficiale

18-08-2022 13:18

Il Bologna in un comunicato ha ufficializzato l’acquisto del difensore Jhon Lucumì dal Genk. “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Koninklijke Racing Club Genk il diritto alle prestazioni sportive del difensore Jhon Lucumi. Terzo colombiano della storia del club, da tre anni in Nazionale, Jhon è un difensore centrale di imponente struttura fisica e di piede mancino, dotato di grande atleticità e buona tecnica”.

“Reduce da quattro ottime stagioni al Genk nel campionato belga, condite dalla vittoria di uno scudetto e di una Coppa nazionale, Lucumi ha collezionato presenze anche in Europa League e in Champions, e a 24 anni vanta già oltre 200 partite in carriera. Dopo gli esordi in patria, al Deportivo Cali, si è trasferito nelle Fiandre nell’estate del 2018 e in particolare dalla stagione 2020-21 ha dimostrato piena maturità, con personalità, senso della posizione e ottime scelte di tempo negli interventi: ostico nell’uno contro uno, naturalmente si affida allo strapotere fisico che lo contraddistingue, e si trova comunque a suo agio col pallone fra i piedi. Attira quindi l’interesse di squadre di blasone e caratura internazionale come ad esempio il Barcellona, ma il trasferimento in blaugrana previsto nell’estate 2021 salta per pochi dettagli. Dall’agosto 2022 passa dal Genk al Bologna a titolo definitivo.

