Bologna, Arnautovic sicuro: “Qui c’è tutto per fare come l’Atalanta”

09-12-2021 10:49

Con 6 reti in 14 presenze, Marko Arnautovic ha certamente avuto impatto fino a questo momento sulla stagione del Bologna, squadra in cui è approdato quest’estate e dove, come ha confermato a La Gazzetta dello Sport, si sta trovando più che discretamente.

“Sto bene a Bologna, stiamo facendo un ottimo percorso, la squadra sta crescendo tanto. Bologna è felicità, ha un profilo europeo e un futuro da… Dea. Qui c’è tutto per fare come l’Atalanta. Strutture, ambizioni, un grande allenatore, tanti giovani da poter far crescere” le parole alla Rosea del nativo di Vienna al quale, poi, gli è stato chiesto di Mihajlovic.

“Sinisa? È come me. Siamo di origini serbe: mentalità e voglia di vincere ci uniscono. Abbiamo ambizione, determinazione nel voler raggiungere traguardi importanti. Ci capiamo al volo, anche con uno sguardo, e siamo molto felici di questo”.

Ciò che invece ad Arnautovic non va genio sono i paragoni con Ibrahimovic.

“Io l’Ibra del Bologna? Noooo… Lui è più grande di me. Lo adoro, niente confronti”.

