Bologna: le condizioni di Marko Arnautovic

Marko Arnautovic gioca incessantemente da Euro 2020 a domenica scorsa. Il centroavanti della nazionale austriaca e neo acquisto del Bologna è stato spesso chiamato ad un vero tour de force, tra partite per le qualificazioni ai mondiali e il campionato di serie A, e una partita di Coppa Italia.

Tanti forse troppi impegni per la sua coscia destra dolorante sin dallo scorso giugno in occasione degli Europei.

Il Bologna ha ripreso a lavorare in questi giorni in vista del primo impegno di campionato post sosta delle nazionali. I rossoblù se la vedranno con l’Udinese in un match importantissimo soprattutto per dare continuità alla splendida vittoria maturata con la Lazio nell’ultimo turno.

Sotto la lente d’ingrandimento ci sono quindi le condizioni di Marko Arnautovic. Il centravanti austriaco domenica sera ha dovuto rinunciare alla convocazione in nazionale a causa del solito fastidio ai flessori.

L’ex Inter sta seguendo un programma personalizzato per cercare di smaltire il prima possibile questo problema. Saltare la nazionale è una decisione presa di comune accordo con lo staff medico proprio per cercare di recuperare al meglio dal fastidio attualmente presente. L’obiettivo è quello di tornare a piena disposizione di Sinisa Mihajlovic già per la sfida con l’Udinese in programma domenica 17 ottobre alle ore 15.00. Al momento c’è ottimismo,, ma seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

OMNISPORT | 07-10-2021 13:28