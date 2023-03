Il difensore colombiano classe 1998 è intervenuto a BFC Week fotografando il momento della formazione di mister Thiago Motta

09-03-2023 17:30

A BFC Week è intervenuto Jhon Lucumí. Il centrale difensivo del Bologna ha parlato, a tutto tondo, del momento del Bologna: “A Torino abbiamo affrontato una squadra forte, in una partita difficile. Non siamo partiti bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo cercato di recuperare ma i granata si sono chiusi e non siamo riusciti a trovare il pareggio”.

Una classifica che, comunque, continua a sorridere al Bologna , con quel settimo posto che può valere l’accesso alla prossima Conference League… “Ovviamente non ci piace perdere, ma dobbiamo continuare a pensare positivo. Abbiamo lavorato bene in settimana per preparare la partita contro la Lazio: cercheremo di guadagnare i tre punti, che diventerebbero fondamentali”.