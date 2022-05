Bologna, Mihajlovic: "Resto? I matrimoni si fanno in due"

21-05-2022 19:51

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic si è espresso in questi termini sul suo futuro dopo la partita vinta contro il Genoa: “Ognuno valuta il lavoro e voglio essere giudicato per quello. Ci siamo incontrati ieri, ci rincontreremo lunedì sera e poi saprete tutto. I matrimoni si fanno in due e io ho la coscienza pulita. Se dovessi non essere confermato, non è la prima volta e non sarà l’ultima”.

Sulla vittoria contro il Genoa: “Oggi abbiamo fatto il tredicesimo clean sheet, abbiamo fatto giocare 7 ragazzi della “generazione z” e per me è importante, perché hanno un bellissimo futuro”.

OMNISPORT