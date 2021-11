Bologna, Mihajlovic si espone sui playoff Mondiali dell'Italia

27-11-2021 16:40

In vista del match contro lo Spezia, Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa: “Non è stato un incidente di percorso col Venezia ma una parte del viaggio, dobbiamo migliorare. Quello che ci è mancato settimana scorsa è la qualità del reparto offensivo. Dobbiamo mantenere concentrazione nella fase difensiva essendo un campo piccolo e loro giocano in casa. Dobbiamo fare meglio nella fase difensiva. Dobbiamo ragionare se la squadra che avremo davanti domenica sarà davanti a noi o dietro alla fine del campionato. Se fossero squadre inferiori a noi alla fine del campionato, noi possiamo solo vincere”.

L’obiettivo del Bologna è chiaro e Mihajlovic chiude parlando dell’Italia: “Noi vogliamo arrivare dalla parte sinistra della classifica. Ma gli obiettivi possono cambiare sia in meglio che in peggio. Magari meritiamo qualcosa in più, pensiamo in grande. L’Italia? Ce la farà ad andare ai Mondiali”.

OMNISPORT