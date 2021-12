Bologna, Mihajlovic valuta il sostituto di Arnautovic

04-12-2021 12:40

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina: “Arnautovic? Gli esami hanno escluso lo stiramento ma sente dolore. Per noi è importante e preferisco fargli saltare qualche partita che rischiare di perderlo qualche mese”.

Al posto dell’austriaco, il tecnico dei rossoblu ha una serie di alternative: “Gioca Barrow? Non so, vediamo, c’è lui, Santander, Orsolini, Sansone. Arnautovic non si può sostituire per caratteristiche ma non sono preoccupato. Marko lo abbiamo perso subito con la Roma e si è vinto. I ragazzi sono stati bravi, serve concentrazione e intensità, chi gioca farà bene perché ci siamo allena bene e c’è una bella atmosfera. Dobbiamo cavalcare l’onda mantenendo equilibrio. Ambizione? Stiamo dimostrando una crescita, c’è un gruppo maturo e di personalità, i risultati si vedono”.

