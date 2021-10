Bologna-Milan. Mihajlovic: "Non parlo degli arbitri, noi meglio di loro"

23-10-2021 23:13

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato subito dopo la sconfitta dei felsinei contro il Milan di Stefano Pioli per 4-2, dopo che per più di mezz’ora gli emiliani sono stati costretti a giocare in 9 per una doppia espulsione. Queste le parole di Miha, che torna subito sui due episodi incriminati:

“Non sono arrabbiato. Mi dispiace che la partita si sia messo così, ma non voglio più parlare degli arbitri. La mia squadra ha avuto la forza di pareggiare la partita, poi in 9 abbiamo avuto due occasioni per trovare il vantaggio e senza quel goal di Bennacer forse non ce l’avrebbero fatta… Abbiamo fatto meglio di loro. I ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto”.

La squadra però ha dimostrato una crescita importante:

“Noi oggi abbiamo perso punti, ma abbiamo vinto per tutto il resto: nel gioco, nello spirito, nel coraggio, in tutto quello che fa diventare una squadra forte. Mi rimane il rammarico: senza il jolly di Bennacer non so come sarebbe finita”.

Una chiusa sui due attaccanti, Arnautovic e Barrow:

“Arnautovic lo volevamo da tanto tempo, deve ancora migliorare di condizione ma quando ha la palla lui tutti si sentono più forte. Barrow abbiamo cambiato sistema di gioco mettendolo dietro Arnautovic, sapendo che quando ha la palla fa goal e ha meno compiti difensivi”.

