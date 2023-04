Bologna, Motta: “Dobbiamo gestire bene i momenti”

Il tecnico del Bologna nel corso della conferenza stampa: “Juventus? Sono una grande squadra, noi dobbiamo affrontarli con i nostri mezzi cercando di essere concreti”

28-04-2023 17:36

L’allenatore del Bologna Thiago Motta, a due giorni dalla gara di campionato contro la Juventus, ha parlato in conferenza stampa.

Ecco alcune dichiarazioni del tecnico della squadra dell’Emilia Romagna: “A Verona abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra che ha difeso bene, e quando si incontrano squadre che si chiudono molto non è mai facile segnare. Il nostro presente è affrontare una squadra top del campionato come la Juve, lo faremo con grande impegno, cercando di essere concreti e pragmatici come abbiamo sempre fatto”. Sulla presenza di Arnautovic in panchina: “No, Marko ora sta bene dal punto di vista medico, ma deve riprendere condizione. Ora seguirà una preparazione fisica ad hoc per recuperarla al meglio”.

Un commento poi sulla Juventus: “Sono una grande squadra: noi dobbiamo affrontarli con i nostri mezzi, cercando di essere concreti e di gestire bene i momenti che saranno dalla nostra parte”.