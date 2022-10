Bologna, Motta: "Il gran rammarico è non aver preso un punto"

16-10-2022 21:28

Il Bologna è uscito sconfitto per 3-2 dalla sfida del Maradona contro il Napoli. Thiago Motta ha commentato a Dazn così la partita fatta dai suoi: “Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, che hanno dimostrato di essere una squadra, lottare insieme e riuscire a competere con un grande Napoli. Torno a casa soddisfatto perché abbiamo mostrato di voler giocare alla pari contro una squadra in gran forma”.

Però il risultato al tecnico rossoblù non va giù: “Il gran rammarico è non aver preso un punto, ma anche tre. Giocare oggi in questo stadio non è facile per nessuno. Loro hanno fatto una buona partita, con occasioni da gol. Ma anche noi – ha aggiunto Motta -. I ragazzi hanno tutta la libertà di sbagliare i dettagli, ma lo spirito è quello che conta e la strada è giusta“.