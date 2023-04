Bologna, Motta: "Non sono rigori quegli episodi del Milan"

Il tecnico dei rossoblù ha commentato il pari contro i rossoneri e i dubbi su quanto accaduto nella propria area.

15-04-2023 17:51

Il primo match del sabato di Serie A fra Bologna e Milan si è chiuso in parità, ma i rossoneri hanno chiesto un calcio di rigore nel finale. Thiago Motta non è però d’accordo, come ammesso a Dazn: “Non sono rigori quegli episodi del Milan. Il braccio di Lucumi prima del pallone prende il corpo, se fischiamo il rigore su Rebic dobbiamo cambiare qualcosa e non rispettiamo lo spirito del gioco del calcio. Alla fine, l’arbitro ha fatto una buona partita”.

Sulla prestazione dei suoi il tecnico ha aggiunto: “Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà abbassandoci troppo. Abbiamo cercato di abbassarci il meno possibile e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Abbiamo potuto competere contro una squadra forte come il Milan. Pari giusto, adesso pensiamo a riposarci e alla prossima partita contro l’Hellas“.