Bologna: nessuna lesione per Arnautovic e Dominguez

13-09-2022 13:18

Arrivano buonenotizie in casa Bologna. Gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti sia Marko Arnautovic che Nicolas Dominguez non hanno evidenziato lesioni.

Sospiro di sollievo quindi per il neo tecnico felsineo, Thiago Motta, che con tutta probabilità avrà entrambi i giocatori a disposizone per il match di sabato pomeriggio contro l’Empoli. L’attuale capocannoniere della Serie A, era uscito a venti minuti dal termine della gara vinta contro la Fiorentina per un dolore al retro della coscia che faceva temere il peggio.

Il centrocampista argentino invece, non era nemmeno stato convocato per il riacutizzarsi di un fastidio muscolare nella giornata di sabato. I giocatori rientreranno gradualmente in gruppo nel prosieguo della settimana che vedrà il Bologna preparare la sfida casalinga contro l’Empoli.