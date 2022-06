Bologna: occhi in Ligue 1 per rinforzare l'attacco

29-06-2022 15:20

Prima di comprare serve vendere, questo il mantra ormai noto che vale per quasi tutte le società di calcio.

Non fa eccezione il Bologna che però inizia a guardarsi intorno. Il ds Sartori sa che deve cercare un vice Arnautovic e forse anche un profilo in grado di sostituire il possibile partente Orsolini. Il laterale è infatti finito nel mirino di Torino e Sampdoria e per questo motivo il Bologna vuole cautelarsi per non rimanere scoperto.

Ecco allora che il club felsineo guarda soprattutto in lIgue 1. Stando a quanto si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, i profili sarebbero Amaud Kalimuendo (su cui ci sono anche Inter e Atalanta), è un attaccante di proprietà del PSG (12 gol al Lens nell’ultima stagione) per il quale c’è stata una chiamata col procuratore due giorni fa, e Terem Moffi, classe ’99 nigeriano del Lorient.

