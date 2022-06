Bologna: pazza idea Ilicic

21-06-2022 10:21

Operazione rilancio, si potrebbe anche chiamare così, il tentativo che sartori starebbe per fare per regalare a Sinisa Mihajlovic l’estro e l’imprevedibilità di Josip Ilicic.

L’attaccante ha senza dubbio bisogno di trovare una piazza dove rilanciarsi in seguito ad anni complicati e che conosce benissimo il dirigente che nel 2017 lo portò a Bergamo. Ilicic ha ricevuto alcune chiamate dalla A, compreso da Corvino che lo porterebbe volentieri al Lecce. Però lui vorrebbe mantenere la residenza a Milano e la soluzione Bologna potrebbe permettergli di farlo come fece Palacio, proprio quando vestiva la maglia rossoblù.

Come si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport, al momento non si può parlare di una vera e propria trattativa. Per ora è soltanto un’idea ma Sartori è convinto di poterla trasformare in qualcosa di più.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE