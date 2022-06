Bologna: pressing per Zurkowski, l'alternativa è Herrera

28-06-2022 14:02

Occhi puntati sul centrocampo per il Bologna. Tra le fila rossoblu dovrebbero rimanere sia Schouten che DOminguez, mentre invece quello più gettonato ad uscire al momento sembra lo svedese Svanberg che ha anche rifiutato di rinnovare ilcontratto.

Per questo motivo il ds Sartori cerca un profilo che possa sostituire il possibile partente. Il Bologna ha messo quindi gli occhi su Zurkowski con cui ha iniziato una sorta di pressing. Il centrocampista è di proprietà della Fiorentina e non è stato riscattato a fine prestito dall’Empoli.

Gli azzurri lo rivorrebbero subito ma non hanno investito i 4,5 milioni previsti dall’accordo con i viola. Per questo si sono inseriti i rossoblu guidati dal ds Sartori, che in alternativa al polacco, studia Yangel Herrera, messicano di proprietà del Manchester City e che ha vissuto l’ultimo anno in prestito all’Espanyol. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

