Bologna-Salernitana 3-2: decide la doppietta di De Silvestri

Il Bologna ospita la Salernitana per la prima giornata di Serie A: match divertente tra nervosismo ed emozioni.

Prima occasione al 20′: Bonazzoli batte una punizione dal limite che viene deviata da De Silvestri, bravo Skorupski a intervenire spedendo in angolo. Al 33′ primo episodio che cambia la partita: Strandberg trattiene Orsolini a centrocampo, rimediando un primo giallo. Al 34′ ribatte con la mano un tiro di Arnautovic, lasciando i suoi in dieci per espulsione.

Nella ripresa Salernitana in vantaggio: sugli sviluppi di un cross Soriano salta con le braccia larghe colpendo Djuric. Per l’arbitro è rigore ed espulsione: dal dischetto va Bonazzoli che spiazza Skorupski siglando lo 0-1.

La risposta del Bologna arriva poco dopo: De Silvestri raccoglie una ribattuta in area e calcia in porta. Il tiro, salvato da Belec, è entrato: 1-1 al 59′. Partita bellissima al Dall’Ara.

Al 70′ nuovo vantaggio della Salernitana con Coulibaly, che con un bellissimo mancino a giro batte Skorupski, mentre cinque minuti più tardi è Arnautovic a pareggiare i conti, con un bel tiro dopo uno stop con girata in area: è 2-2 al 75′.

Finita? No, anzi: due minuti più tardi cross in area della Salernitana e De Silvestri, ancora lui, stacca di testa portando in vantaggio i ragazzi di Mihajlovic. Nel finale, poi, tanto nervosismo e una nuova espulsione: saranno tre, in tutto. Strandberg, Soriano e Schouten.

Vince il Bologna per 3-2, conquistando i primi tre punti, ma la Salernitana lancia un messaggio chiaro alla Serie A.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

BOLOGNA-SALERNITANA 3-2

Marcatori: 52′ Bonazzoli (S), 59′ De Silvestri (B), 70′ Coulibaly (S), 75′ Arnautovic (B), 77′ De Silvestri (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 7, Medel 6, Bonifazi 5,5, Hickey 5,5 (56′ Vignato 6); Schouten 5, Dominguez 5 (86′ Svanberg 6); Orsolini 6, Soriano 5 (85′ Skov Olsen 6), Barrow 5,5 (56′ Sansone 6,5); Arnautovic 6,5 (86′ Van Hooijdonk SV). All. Mihajlovic

SALERNITANA (3-5-2): Belec 6; Gyomber 5,5, Strandberg 4, Jaroszynski 5,5 (82′ Schiavone 6); Kechrida 6 (76′ Zortea SV), L. Coulibaly 6 (76′ Bogdan 5,5), M. Coulibaly 6,5, Capezzi 6 (82′ Obi SV), Ruggeri 6; Bonazzoli 6, Djuric 6 (64′ Simy 5v5). All. Castori

Arbitro: Sozza

Ammoniti: 33′ Strandberg (S), 34′ Strandberg (S), 41′ Soriano (B), 50′ Soriano (B), 55′ Schouten (B), 79′ Jaroszynski (S), 87′ Bonifazi (B), 88′ Schouten (B), 92′ Sansone (B)

Espulsi: 34′ Strandberg (S), 50′ Soriano (B), 88′ Schouten (B)

OMNISPORT | 22-08-2021 20:52