Bologna, Sartori: "Credo in Ilicic"

01-07-2022 11:38

Sente ilpeso della responsabilità Giovanni Sartori. Bologna ha infatti accolto il nuovo ds con alte aspettative, soprattutto con la voglia di svegliarsi da un lungo torpore testimoniati dai risutlati che portano la squadra non oltre il 12°-13° posto.

Bologna è una piazza che si aspetta molto di più e toccherà quindi al nuovo ds alzare l’asticella. Non sarà un’operazione facile ne tanto meno immediata, ma l’ex direttore sportivo di Chievo e Atalanta ha le idee chiare, come quella di cercare di portare a Bologna un giocatore talentuoso come Ilicic.

Molto probabilmente il fantasista si libererà dalla squadra orobica con cui ha un altro anno di contratto a zero. Adesso tocca al Bologna imbastire una trattativa limando qualcosa sulla retribuzione.

Potrebbe essere Bologna la piazza ideale da cui ripartire per Josip Ilicic.

