Bologna-Shakhtar Donetsk, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario e probabili formazioni

Dopo 60 anni di attesa, i felsinei iniziano il cammino nell'ambita competizione europea: calcio d'inizio alle 18:45 al Dall'Ara

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

La prima giornata di Champions League procede a ritmi spediti e, dopo sessant’anni di attesa, il Bologna di Vincenzo Italiano è finalmente pronto a fare il suo esordio nella prestigiosa competizione. Al Dall’Ara, infatti, arriverà lo Shakhtar Donetsk. Dopo un avvio complicato in campionato, i felsinei sono alla ricerca della prima vittoria stagionale, che non solo potrebbe dare il via al loro cammino europeo nel migliore dei modi, ma anche rappresentare un’importante iniezione di fiducia.

Champions, Bologna-Shakhtar quando si gioca e a che ora

La sfida tra Bologna e Shakhtar, in programma oggi, mercoledì 18 settembre, avrà inizio alle 18:45 sul terreno del Dall’Ara, con oltre 27mila tifosi pronti a sostenere il grande e atteso ritorno dei felsinei in Champions League. Proprio tra le mura amiche, la squadra di Vincenzo Italiano non è ancora riuscita a centrare la prima vittoria, collezionando due pareggi per 1-1, prima contro l’Udinese, poi contro l’Empoli. Anche contro lo Shakhtar, il Bologna non avrà vita facile, nonostante la squadra ucraina stia vivendo un avvio di campionato altalenante nella Premier League ucraina.

Partita: Bologna-Shakhtar

Bologna-Shakhtar Dove: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

Stadio Renato Dall’Ara, Bologna Quando: mercoledì 18 settembre 2024

mercoledì 18 settembre 2024 Orario: 18:45

18:45 Diretta tv: Sky

Sky Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Sky Go, NOW Competizione: Champions League

Dove vedere Bologna-Shakhtar in diretta tv e streaming

Tifosi e appassionati di calcio potranno seguire la sfida tra Bologna e Shakhtar in diretta TV su Sky, precisamente sui canali Sport Uno, 4K e 252. Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, lo stesso requisito richiesto per chi desidera seguire la partita in streaming su Sky Go e Now TV. Gli spettatori potranno godere di un ampio pre-partita, vivere le emozioni del match, e assistere ai commenti e alle interviste dopo il triplice fischio.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Champions in tv e streaming!

Le probabili formazioni

In vista dell’importante sfida contro lo Shakhtar, Vincenzo Italiano apporterà alcune modifiche alla formazione del Bologna. In difesa, ci sarà il ritorno di Lucumì che farà coppia con Beukema. A centrocampo, Freuler è sicuro del posto, mentre resta da decidere chi tra Pobega e Aebischer scenderà in campo. In attacco, Ndoye e Castro partiranno titolari. Sulla trequarti dovrebbe esserci Fabbian, mentre sulla fascia destra Orsolini sembra essere in vantaggio su Iling Junior.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. Italiano. SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Azarov; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Sikan, Kevin. All. Pusic.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida al Dall’Ara, valida per la prima giornata di Champions League, sarà l’arbitro Rohit Saggi, coadiuvato dagli assistenti Jensen e Dale. Il quarto uomo sarà Kringstad, mentre al VAR ci saranno Brisard e Delajod.