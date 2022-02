Bologna-Spezia: i convocati di Mihajlovic, tante assenze

20-02-2022 16:23

Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati del Bologna in vista della sfida con lo Spezia, valida per la 26esima giornata di serie A e in programma domani al Dall’Ara. Gli emiliani sono in emergenza per le assenze degli squalificati Medel e Svanberg e gli infortuni di Kingsley, Domingue e Santander.

Portieri: Bardi, Molla, Skorupski.

Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Kasius, Mbaye, Soumaoro, Theate.

Centrocampisti: Aebischer, Schouten, Soriano, Vignato, Viola.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Falcinelli, Orsolini, Sansone.

OMNISPORT