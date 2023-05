Bologna, Thiago Motta: "Abbiamo controllato il gioco"

Il tecnico dei rossoblu dopo il pareggio con la Roma

14-05-2023 21:01

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 con la Roma: “Sono soddisfatto di vedere la squadra giocare in questo modo contro una big del campionato. Oggi abbiamo trovato una delle grandi, abbiamo controllato il gioco e alla fine abbiamo avuto l’opportunità per vincere la partita. Sono soddisfatto e ora dobbiamo lavorare per preparare la prossima partita”.

Su Mourinho: “E’ sempre bello incontrarlo. E’ una persona speciale, poi oggi volevamo vincere entrambi e fa parte del gioco. Merita tutto quello che ha fatto e anche di più”.