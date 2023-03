Bonansea: “Potrei lasciare la Juve per qualcosa di stuzzicante”

La giocatrice delle Women non si blinda per il futuro: “A Torino sono nel posto giusto, ma mai dire mai”

28-03-2023 15:41

Barbara Bonansea, con grande dispiace dei tifosi della Juventus Women che ormai la considerano un simbolo, potrebbe lasciare il bianconero. È stata lei stessa a dirlo: “Per me è bellissimo essere un modello, ma anche una cosa strana perché non immaginavo di arrivare a questi livelli ed è un motivo d’orgoglio vedere che le bambine possono coltivare questo sogno ed è bello che noi possiamo fare questo lavoro, ci dà responsabilità. In passato si sono presentate delle occasioni per andare altrove, ma ho detto no perché ho sempre sentito, fin dal primo giorno, che alla Juventus sono nel posto giusto. Esperienza all’estero? Mai dire mai, ma vivo alla giornata. Se arriverà qualcosa che mi potrà stuzzicare nel futuro perché no, ma non sarebbe mai un tradire la Juve”.