Boniek: "La mia Juve era più forte di questa"

L'ex attaccante di Juventus e Roma Zibì Boniek, sentito dall'Ansa, ha fatto un paragone tra i bianconeri degli anni '80 e quelli attuali. "Era più forte la Juve in cui giocavo io, non scherziamo. E comunque i paragoni con le squadre di altri tempi non hanno senso", le parole del presidente della Federcalcio polacca, che in bianconero vinse tutto al fianco di Paolo Rossi, Michel Platini, Antonio Cabrini, Gaetano Scirea ed altri campioni.

Poi Boniek ha parlato anche del nuovo attaccante rossonero Piatek: "E'un giocatore molto moderno ha tutte le qualità da attaccante, non credo sia un problema farlo giocare con Cutrone, sono due giocatori diversi".

