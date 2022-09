Bonucci – Allegri, un patto per dare il via alla grande rimonta

30-09-2022 08:41

Dopo due buone prestazioni con la maglia azzurra, Leonardo Bonucci torna nell’orbita bianconera, è già tempo di pensare al Bologna.

Tra il difensore ed il tecnico Massimiliano Allegri c’è stato un incontro fugace all’interno del centro sportivo, poche parole e la stessa attenzione orientata al campo, teatro, già domenica, di una gara importantissima.

Nella stagione 2015-16 i punti dopo sette giornate erano appena 8, due in meno rispetto alla classifica attuale, eppure quell’anno la Juventus riuscì a completare una rimonta epica andando poi a vincere lo scudetto. A Torino la voglia è la medesima, e proprio Leo e Max sono i primi a crederci, lasciando da parte vecchi e nuovi dissapori (la panchina contro il Monza per scelta tecnica pare sia rimasta un po’ indigesta al difensore) per concentrarsi solo sul rettangolo verde, i punti in palio in questo turno hanno, già, un peso specifico.