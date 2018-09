Bonucci: dalla moglie Martina una bellissima notizia

Notizia lieta per Leonardo Bonucci e Martina Maccari: per la terza volta la cicogna li verrà a trovare. Nel corso della mattinata di venerdì, infatti, la moglie del difensore della Juventus ha fatto sapere al mondo di aspettare il suo terzo bambino.

Lo ha fatto tramite Instagram, su cui ha pubblicato l’immagine di una ecografia, corredandola di un dolce messaggio che non lascia spazio a fraintendimenti:

“E poi arrivi Tu. ❤️

Amalgama perfetta tra tempesta e quiete.

Scissione precisa tra ragione e sentimento.

Confidente imparziale di paura e amore.

Arrivi al momento giusto, avendo portato pazienza…

Avendo rispettato tempi che il cuore non anticipa.

Puntuale, brillante, irriverente di fronte a tutti i nostri timori.. Arrivi Tu alla Vita”.

Bonucci e Martina si sono sposati il 18 giugno 2011, quando il difensore viterbese aveva appena concluso la sua prima stagione da giocatore della Juventus (in precedenza aveva vestito le maglie di Treviso, Pisa e Bari dopo l’unica presenza con la maglia dell’Inter, che lo rese campione d’Italia 2006). Il 7 luglio 2012 è arrivato il piccolo Lorenzo, il 14 maggio 2014 è stata la volta di Matteo.

Proprio il secondogenito Matteo ha dovuto combattere, piccolissimo, con gravi problemi di salute. A soli due anni, nel 2016, dovette sottoporsi a una delicata operazione. “Prima di entrare in sala operatoria mi ha guardato e mi ha fatto il verso del leone, è il ricordo più nitido che ho di quei giorni terribili“, ebbe modo di dire Bonucci a ‘Vanity Fair’.

Lorenzo è invece divenuto in parte celebre per essere un giovanissimo tifoso del Torino invece che della Juventus in cui gioca papà. “Noi non siamo di Torino, però Lorenzo frequenta una scuola dove sono tutti torinisti. Il suo migliore amico, Giacomo, è un tifoso sfegatato del Toro”, spiegò Martina a ‘Un Giorno da Pecora’, su ‘Radio Rai 1’.

VIRGILIO SPORT | 21-09-2018 11:52