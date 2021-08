Leonardo Bonucci è carico in vista del via dell’esordio della Juventus in Serie A: “Inizia una nuova sfida. Siamo la Juve, la squadra più importante d’Italia. Da domani saremo di nuovo tutti insieme, Uniti per queste battaglie”.

“Voi sugli spalti e Noi in campo, andiamo a prenderci i nostri obiettivi, lavorando ogni giorno, da Squadra. FINO ALLA FINE”, sono le parole scritte su Instagram dal centrale bianconero.

OMNISPORT | 21-08-2021 19:46